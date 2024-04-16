Запорізька АЕС перебуває в небезпечній близькості від аварії, — МАГАТЕ — Finance.ua
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Запорізька АЕС перебуває в небезпечній близькості від аварії, — МАГАТЕ

Енергетика
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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція перебуває в небезпечній близькості від аварії.
За його словами, неможливо встановити, хто стоїть за дроновими ударами.
«Ці нерозумні атаки мають бути негайно припинені. Хоча, на щастя, цього разу вони не призвели до радіологічного інциденту, вони значно збільшують ризик на електростанції, де ядерна безпека вже поставлена під загрозу»,
цитує його Le Monde.

Гроссі зазначив, що атаки створюють дуже небезпечний прецедент, оскільки було зачеплено конструкцію конфайнмента (комплекс для перетворення небезпечних об'єктів на екологічно безпечну систему) реактора. Також глава МАГАТЕ каже, що ризик великої аварії реальний навіть за умови, що реактори відключені.
«Ми не можемо сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як остання гиря схиляє тонко збалансовані ваги. Ми перебуваємо в небезпечній близькості від ядерної катастрофи. Ми не повинні проявляти самозаспокоєння і дозволити, щоб гральні кістки вирішили, що станеться завтра», — сказав він.
7 квітня в МАГАТЕ заявили про детонацію дрона на території ЗАЕС. росія звинуватила українські війська в дроновому ударі, при цьому в ГУР назвали це російською імітаційною атакою.
За матеріалами:
УНІАН
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