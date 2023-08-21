Запаси кам’яної солі в Тереблянському родовищі сягають 15,5 млн тонн — Закарпатська ОВА Сьогодні 06:15

Після попередніх геологічних досліджень та апробації Тереблянського соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам’яної солі обсягом 15,5 млн тонн, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Після попередніх геологічних досліджень і апробації Тереблянського соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам’яної солі обсягом 15,5 млн тонн за категорією С1 і 505,4 млн тонн із невизначеним промисловим значенням за категорією С2», — написав він у Телеграмі.

За його інформацією, глибина залягання солі в межах родовища становить від 30 до 500 м.

«Це (доступність родовища — ІФ-У) дає можливість до 2026 року після освоєння повної виробничої потужності добувати до 300 тис. тонн, зокрема й 80 тис. тонн солі „Екстра“ на рік, із перспективою наростити обсяг видобутку за умови добудови переробних потужностей», — зазначив Микита.

За попередніми підрахунками, вже до кінця 2023 року технічна сіль може бути поставлена на підприємства для утримання доріг у зимовий період.

У перспективі родовище на 100% зможе забезпечити ці потреби України, що критично важливо з огляду на колосальне зростання ринкової ціни на цей продукт.

Як повідомлялося, внутрішня потреба України в такій солі становить до 450 тис. тонн на сезон.

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