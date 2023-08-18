Запас ходу 400 км за 10 хвилин: CATL починає випуск батарей із надшвидкою зарядкою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запас ходу 400 км за 10 хвилин: CATL починає випуск батарей із надшвидкою зарядкою

Технології&Авто
28
Запас ходу 400 км за 10 хвилин: CATL починає випуск батарей із надшвидкою зарядкою
Запас ходу 400 км за 10 хвилин: CATL починає випуск батарей із надшвидкою зарядкою
Китайський концерн CATL презентував літій-залізо-фосфатну (LFP) акумуляторну батарею нового покоління. Головна її перевага — надшвидке заряджання.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Батарея CATL Shenxing — перший у світі LFP-акумулятор, що підтримує швидку зарядку класу 4С. Лише за 10 хвилин зарядки вона забезпечить 400 км запасу ходу.
Серед особливостей CATL Shenxing — змінена формула електроліту, новий графітовий анод і тонший сепаратор. Також доопрацьовано контролер і знижено тепловиділення — саме це дає змогу безпечного швидкого заряджання.
Читайте також
Акумулятори CATL Shenxing підходять для застосування в усіх типах електричного транспорту. Ще одна перевага LFP-батарей — безпека, адже вони менш схильні до перегріву та займання, ніж літій-іонні.
Виробництво батареї CATL Shenxing стартує наприкінці 2023 року, а в 2024 почнуться її поставки. Першими її отримають електромобілі Avatr від Huawei — вони зможуть проїхати до 700 км без підзарядки. У перспективі Shenxing можуть отримати й електрокари Tesla, адже саме CATL є основним постачальником батарей для американського автовиробника.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.