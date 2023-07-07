Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин — Finance.ua

Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин 07.07.2023, 00:11 — Технології&Авто

Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин

Toyota оголосила про плани вдвічі зменшити розмір, вартість та вагу акумуляторів для своїх електромобілів. Цього вдасться досягти завдяки прориву в технології твердотілих акумуляторів.

Провідний експерт Toyota з акумуляторів заявив, що спрощення процесу виробництва акумуляторних матеріалів зменшить вартість пристроїв наступного покоління.

«Що стосується наших як рідинних, так і твердотілих батарей, ми прагнемо радикально змінити нинішню ситуацію, коли сучасні батареї занадто великі, важкі й дорогі. Що стосується потенціалу, ми прагнутимемо скоротити вдвічі всі ці фактори», — сказав Кейджі Кайта, президент центру досліджень та розробок Toyota з вуглецевої нейтральності.

Минулого місяця Toyota оголосила про свої плани розпочати комерційну експлуатацію твердотілих акумуляторів в електромобілях до 2027 року. Також компанія пообіцяла довести запас ходу електромобілів до 1000 км.

Як це працює

Твердотілі акумулятори вважаються галузевими експертами найбільш перспективною технологією для розв’язання проблем акумуляторів в електромобілях, таких як час заряджання, місткість та ризик займання. У таких батареях замінюють рідкий електроліт твердим і використовують металевий літій на аноді замість графіту — поточного стандартного рішення в літій-іонних батареях. Але ця технологія є дорогою та складною у виробництві. Це змушує виробників відкладати її запуск, а натомість зосереджувати зусилля на літій-іонних акумуляторах.

Плани Toyota

Спочатку Toyota заявляла, що вона має намір почати продавати гібридні автомобілі з твердотілими акумуляторами, а не повністю електричні - до 2025 року. Але нині компанія знайшла способи розв’язання проблем з довговічністю, що виникли близько 3 років тому, і тепер має достатньо впевненості, щоб до 2027 або 2028 року почати масове виробництво твердотілих батарей для електромобілів.

Toyota заявила, що здійснила «технологічний прорив» у розв’язання проблем довговічності й знайшла «рішення для матеріалів», яке дозволить електромобілю з твердотілою батареєю мати запас ходу 1200 км і час зарядки 10 хвилин або менше.

Крім того, шляхом скорочення кількості процесів, необхідних для виготовлення матеріалів для акумуляторів, вартість твердотілих батарей може бути знижена до рівня, аналогічного літій-іонним акумуляторам на рідкій основі (або навіть нижче).

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