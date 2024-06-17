Заощаджувати на бензині: поради водіям «механіки» та «автомата» — Finance.ua

Заощаджувати на бензині: поради водіям «механіки» та «автомата» Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Заощаджувати на бензині: поради водіям «механіки» та «автомата»

Ціни на бензин та дизельне паливо продовжують бити рекорди, тому питання економії пального стає актуальним для кожного автовласника. Як же водіям знизити фінансове навантаження на бюджет? Розглянемо кілька ключових рекомендацій, які допоможуть зменшити витрати на пальне, зважаючи на вид коробки передач вашої автівки.

Сучасні коробки передач пристосовані до економії пального, проте не все залежить від самого авто. На відміну від автоматичних і напівавтоматичних коробок передач у механіці все залежить від водія.

Механіка

Якщо брати до уваги «механіку», то тут потрібно відзначити декілька варіантів заощадження пального:

не перевищувати оберти під час перемикання передач;

переводити в нейтральну передачу під час стоянки;

їздити без різких ривків та гальмувань;

дотримуватися «крейсерської» швидкості. Крейсерська швидкість — це швидкість, за якої витрата палива мінімальна. Найчастіше вона досягається на останній передачі за частоти обертів 2−2,5 тис. об/хв;

плавно працювати педаллю зчеплення під час старту.

Автомат

«Автомат» — інша справа. На відміну від механічної коробки передач, тут електронні програми, а присутність водія в процесі перемикання передач зведено до мінімуму. Про те, як економніше витрачати бензин, дбає комп’ютер, який виконує за водія більшу частину рутини. Утім, усе ж таки повпливати самому автомобілісту на цей процес, сидячи в машині з «автоматом», можна:

дотримуйтеся рівномірного набору швидкості;

не перевантажуйте коробку передач;

намагайтеся робити менше різких стартів.

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