Заощадження американців у середньому скоротилися на $9000 через пандемію — Finance.ua
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Заощадження американців у середньому скоротилися на $9000 через пандемію

Вчора 05:38Особисті фінанси
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Заощадження американців у середньому скоротилися на $9000 через пандеміюЗаощадження американців у середньому скоротилися на $9000 через пандемію
Економічні наслідки пандемії Covid-19 «з’їли» частину заощаджень американців. 60% дорослих громадян США кажуть, що пандемія «сильно вдарила» по їхнім фінансам.
Про це пише CNBC.
Середня сума особистих заощаджень американців впала на 15% — з $73 100 у 2021 році до $62 086 у 2022 році. Про це свідчать результати дослідження Planning & Progress, яке було проведено Northwestern Mutual. Щорічне дослідження проводилось у період з 8 по 17 лютого цього року. В опитуванні брало участь 2381 дорослих американців.

Чому скоротилися заощадження

«Могло бути кілька факторів, що сприяли падінню заощаджень у порівнянні з минулим роком, починаючи з різкого стрибка інфляції і закінчуючи тим, що люди витрачають більше, коли повертаються до нормального життя», — зазначив директор з роботи з клієнтами Northwestern Mutual Крістіан Мітчелл.
Незважаючи на те, що пандемія вплинула на фінансове становище респондентів, 48% із них заявили, що змогли адаптуватися до нових обставин. Майже три чверті кажуть, що стали уважніше ставитись до своїх фінансових звичок.
Серед «здорових» фінансових звичок, які взяли на озброєння респонденти, — скорочення витрат на життя, погашення боргів та збільшення інвестицій.
17% респондентів заявили, що тепер вони регулярно переглядають свої фінансові плани, а 14% говорили про те, що збільшили свої заощадження та пенсійні відрахування.
Ще 69% заявили, що планують зберегти поточний рівень заощаджень. Але Мітчелл попередив, що до такого оптимізму, можливо, слід відноситися з часткою скептицизму.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
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