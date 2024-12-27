Замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко: прокуратура повідомила деталі (фото) — Finance.ua

Замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко: прокуратура повідомила деталі (фото) Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко: прокуратура повідомила деталі (фото)

Прокуратура у суді довела наявність підстав для розірвання договору оренди землі у Пущі-Водиці, де замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Північний апеляційний господарський суд погодився з принциповою позицією ювенальних прокурорів та задовольнив апеляційну скаргу Київської міської прокуратури на рішення Господарського суду.

Таким чином Київська міська рада має розірвати договір оренди та повернути громаді міста земельну ділянку в Оболонському районі столиці площею 4 га.

фото: Київська міська прокуратура<

Окрім того, ділянку мають привести у придатний стан шляхом знесення 13 об’єктів незавершеного будівництва, розміщених на ній.

Нагадаємо, Оболонською окружною прокуратурою міста Києва було встановлено, що вказана земельна ділянка була надана приватному підприємству в оренду на 10 років для реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу в мікрорайоні Пуща-Водиця.

Проте орендар свій обов’язок за договором оренди не виконав і замість реконструкції раніше придбаного дитячого оздоровчого табору, будував на рекреаційних землях клубне містечко з 34 окремими котеджами.

Зважаючи на ці порушення, ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури заявили позов про розірвання договору оренди та повернення землі місту. Позов прокурорів Північним апеляційним господарським судом задоволено повністю.

фото: Київська міська прокуратура

Зазначимо, що на даний час в Оболонському районному суді міста Києва розглядається обвинувальний акт відносно колишнього керівника товариства, яке отримало цю земельну ділянку для проведення реконструкції та обслуговування бази відпочинку сімейного типу, натомість будувало на ній котеджне містечко. Екскерівника товариства обвинувачують у шахрайському заволодінні землями рекреаційного призначення площею 4 га та вартістю майже 27 млн гривень (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

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