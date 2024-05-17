Замість «Київводоканалу» у столиці створять нове комунальне підприємство — Finance.ua
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Замість «Київводоканалу» у столиці створять нове комунальне підприємство

Казна та Політика
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Замість «Київводоканалу» у столиці створять нове комунальне підприємство
Замість «Київводоканалу» у столиці створять нове комунальне підприємство
Київрада прийняла рішення про припинення дії договору на володіння та користування майном територіальної громади Києва, яке було передано ПрАТ «АК «Київводоканал». Рішення підтримали 74 депутати.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Майно передадуть новоствореному комунальному підприємству.
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«Це необхідний крок, зумовлений низкою критичних факторів, які ми сьогодні бачимо в роботі підприємства. Зокрема, негативна тенденція до збільшення кількості аварій, відсутність достатніх інвестицій у модернізацію, невиконання інвестиційної програми на необхідному рівні та інші критично важливі для міста інфраструктурні проєкти, які не виконуються. І місто вважає своїм обов’язком не допустити подальшої ескалації, яка б торкнулась безпосередньо киян як споживачів послуг. Ми напрацювали антикризовий план, виконали перші підготовчі роботи для функціонування нового комунального підприємства», — пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, досвід країн Європи свідчить про тенденцію до повернення господарських активів міст в управління муніципальних компаній.

Довідка Finance.ua:

  • у 1992 році на базі виробничого управління «Київводоканалу» було створене державне комунальне об'єднання «Київводоканал»;
  • у 2001 році його реорганізували у відкрите акціонерне товариство, яке згодом стало приватним акціонерним товариством.
За матеріалами:
Finance.ua
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