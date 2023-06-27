Залишилося кілька днів: охочим отримати субсидію нагадали про терміни подання заяви — Finance.ua

Залишилося кілька днів: охочим отримати субсидію нагадали про терміни подання заяви Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Залишилося кілька днів: охочим отримати субсидію нагадали про терміни подання заяви

Для отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ з початку неопалювального сезону (з 1 травня) заяву на її призначення потрібно подати протягом двох місяців — до кінця червня.

Нагадаємо, в охочих отримати повну суму допомоги на оплату комуналки, є ще кілька днів для подання заяви. Якщо це зробити пізніше, субсидію нараховуватимуть не з початку сезону, а з дня звернення.

Подати заяву на призначення субсидії можна особисто:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

ЦНАПу;

уповноваженим органам сільських, селищних і міських рад.

Чи онлайн:

через портал «Дія»;

вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ.

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян по житлову субсидію. Новації, зокрема, звільнять громадян від потреби збирати довідки та заповнювати декларації для призначення субсидій. Пенсійний фонд з офіційних джерел інформації самостійно здійснить збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Довідка Finance.ua:

як заявляють у Мінсоцполітики, попри зростання тарифів на електроенергію, яке відбулося з 1 червня, кількість охочих отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг суттєво не змінилася;

субсидії наразі отримують 2,2 млн домогосподарств. Окрім цього, понад мільйон осіб отримують пільги на ЖКП. Проте очікується, що в новому опалювальному сезоні їхня кількість збільшиться.

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