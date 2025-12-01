0 800 307 555
12
Залізниці Євросоюзу у 2024 р. рекордно збільшили перевезення пасажирів — на 5,8%
Залізниці країн Європейського союзу в 2024 році збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до 443 млрд пасажирокілометрів (пкм) порівняно з 419 млрд пкм у попередній рік, повідомило статистичне управління ЄС.
Це найвищий показник з початку збору даних у 2004 році.
Найбільшу кількість пасажирів було зафіксовано в Німеччині (2,9 млрд осіб), за нею йдуть Франція (1,32 млрд осіб) та Італія (843 млн осіб). Найменші показники в Литві (5 млн осіб), Естонії (8 млн осіб) і Греції (14 млн осіб).
Найвищі темпи зростання залізничних перевезень порівняно з 2023 роком було відзначено в Угорщині (+60%), далі з великим відривом ідуть Латвія (+13,9%) та Ірландія (+10%). Водночас у Румунії та Болгарії показники знизилися на 4,9% і 3,1% відповідно.
Щодо чисельності населення у Люксембургу найвищий коефіцієнт пасажиропотоку на душу населення — 32,8, потім ідуть Данія (31) і Німеччина (30). Найнижчий показник у Греції та Литви (1,5), за якими йдуть Болгарія і Румунія (3,6).
Тим часом вантажоперевезення залізничним транспортом знизилися у 2024 році на 0,8% і становили 375 млрд тонно-кілометрів (ткм) проти 378 млрд ткм роком раніше.
Це найнижчий показник із 2015 року за винятком 2020 року, коли в пік пандемії COVID-19 вантажообіг падав до 367 млрд ткм.
На ФРН припала найбільш значна частка перевезень (126,32 млрд ткм), далі йдуть Польща (56,713 млрд ткм) і Франція (32,25 млрд ткм). Одночасно в Ірландії, Люксембургу, Греції та Естонії вантажообіг був нижчим за 1 млрд ткм.
Основними видами вантажів, перевезених залізничним транспортом, за обсягом виконаних перевезень у ткм, були «руди металів» (12,2%), «кокс і нафтопродукти» (10,1%) і «базові метали і готові металеві вироби» (8,9%).
За матеріалами:
УНН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
