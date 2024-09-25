Залізниці України і Польщі розвиватимуть інтермодальні маршрути до Азії — Finance.ua

Залізниці України і Польщі розвиватимуть інтермодальні маршрути до Азії Сьогодні 20:44 — Казна та Політика

АТ «Укрзалізниця» і Польська державна залізниця домовилися розвивати інтермодальні залізничні маршрути між Азією та Європою.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Під час виставки InnoTrans 2024, що проходила у Берліні, сторони домовились про підвищення пропускної спроможності та ефективності прикордонних переходів у вантажних перевезеннях, а також розширення прикордонної залізничної інфраструктури.

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Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко зазначив, що Україна і Польща — стратегічні партнери у цьому проєкті, тому й важливо разом координувати роботу та працювати над розбудовою прикордонних переходів та коридорів TEN-Т колії 1435 мм на території України. Крім того, зміцнення нашого логістичного партнерства допоможе розвивати транзитні коридори, які є перспективними для відновлення транзитного потенціалу нашої держави, наприклад, ТМТМ, що поєднує Азію з Європою.

В УЗ зазначили, що попри війну, Україна залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС, зокрема завдяки маршруту: Китайська Народна Республіка — Республіка Казахстан — Азербайджанська Республіка — Грузія — Україна до Республіки Польща через польсько-українські залізничні прикордонні переходи.

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Тож завданням для українських та польських залізничників є відновлення та розвиток Євразійського інтермодального сполучення та забезпечення максимальної ефективності залізничних вантажних перевезень на польсько-українських прикордонних переходах.

Генеральний директор АТ «Польська державна залізниця» & PKP Group Алан Беруд висловив переконання, що така співпраця сприятиме збільшенню залізничних вантажопотоків між Польщею та Україною і розвитку торговельного коридору з Китаю через Центральну та Східну Азію.

«Географічне положення Польщі має стратегічне значення для здійснення євразійського залізничного транспорту. Саме тут сходяться кілька залізничних маршрутів, що ведуть з Азії в Європу, в тому числі маршрут TITR, Південний, Центральний і Північний маршрут Нового шовкового шляху і Південно-Західний коридор», — акцентував Алан Беруд.

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