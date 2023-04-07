«Залізна стабільність країни» – Укрзалізниця отримала премію FinAwards — Finance.ua

«Залізна стабільність країни» – Укрзалізниця отримала премію FinAwards Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Це вже другий рік поспіль, коли конкурс проводиться в умовах воєнного стану. Тому організатори вирішили ввести позаконкурсні номінації, одна з яких — «Залізна стабільність країни». Нагороду отримала Укрзалізниця.

Належне функціонування залізниці є критичним для держави та її громадян як з оборонної, так і економічної точки зору. В умовах, коли авіаційний простір над Україною закритий останні 13 місяців, частина портів заблокована російськими окупантами, тільки залізниця разом з автомобільними перевезеннями продовжує з початку повномасштабної війни транспортувати товари та людей, а від західних партнерів доставляти ще й зброю, паливо, гуманітарну допомогу та багато всього іншого.

«Маю честь представляти нашу родину залізничників, які щодня проявляють свою самовідданість і героїзм. Ні на мить не зупинилася залізниця. Це не тільки пасажири чи вантажі, це ще й гуманітарна допомога, евакуація, ми допомогли релокувати виробництва. Залізниця залишається шляхом життя й опорою нашої держави. Ми стоїмо на залізному фронті. Це для мене честь», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Євген Лященко з нагородою

Про премію FinAwards

Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

FinAwards для учасників конкурсу — це варіант громадського визнання, чудова можливість отримати експертну незалежну оцінку своєї роботи, зарядитися енергією для нових досягнень і привернути увагу потенційних клієнтів до своїх послуг та сервісів.

Уже другий рік поспіль організатори проводять церемонію нагородження у воєнних умовах. Саме тому й були введені позаконкурсні категорії, щоб відзначити роботу тих, хто зробив усе для втримання та стабілізації вітчизняної економіки.

Також організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, який символізує нашу стійкість і незламність.

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