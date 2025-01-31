Закрилась найстаріша українська криптобіржа Kuna — Finance.ua

Закрилась найстаріша українська криптобіржа Kuna Сьогодні 12:10 — Фондовий ринок

Закрилась найстаріша українська криптобіржа Kuna

Найстаріша криптовалютна біржа України Kuna повністю припиняє свою діяльність у всіх країнах.

Про це повідомив засновник компанії Михайло Чобанян.

«Відсьогодні офіційно Kuna припиняє свою комерційну діяльність. Користувачі зможуть вивести свої баланси протягом двох місяців перехідного періоду», — написав Чобанян.

Йдеться про закриття бізнесу, а не про його продаж. Код платформи, очищений від даних користувачів, продовжить існувати в межах кількох проєктів.

«Не зберігайте гроші у централізованих сервісах, у тому числі й у KUNA. Поки вони там, то це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент — холодні мультисиг-гаманці, от і користуйтеся ними», — порадив Чобанян.

Рішення про закриття було прийнято після того, як сайт Kuna було заблоковано в Україні без участі представників компанії на судовому процесі, повідомив Чобанян. Він зазначив, що це стало несподіванкою та приводом для «знайомства» з БЕБ, яке звинуватило його в несплаті податків.

Чобанян наголосив, що не планує конфліктувати з державою. Після участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі він вирішив припинити комерційну діяльність і зосередитися на соціальних проєктах і штучному інтелекті.

22 січня Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації видала розпорядження провайдерам блокувати доступ до Kuna в Україні.

Причиною блокування стало рішення Шевченківського райсуду Києва на підставі клопотання Бюро економічної безпеки України щодо звинувачень в ухиленні від сплати податків.

Потенційні збитки держави — близько 50 млн грн, повідомив знайомий зі справою співрозмовник у правоохоронних органах, зазначило видання Forbes Ukraine.

Kuna працювала в Україні під юрособою «Куна Ексчендж», виторг якої у 2023-му — 1,3 млн грн. У грудні 2024-го вона змінила назву на «Момент Ексчендж», а Чобанян перестав бути власником української юрособи. Тепер нею на 100% володіє таджикистанець Нурдінзода Хукмідіні Нурідін, свідчать дані YouControl.

28 січня інтернет-провайдери почали масово блокувати доступ до платформи Kuna. За добу, 28 січня, майже 85% операцій на українській криптобіржі Kuna становили операції виведення грошей на інші сервіси або криптогаманці.

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