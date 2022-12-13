Законопроєкт про реформу містобудування усуне чиновників від ухвалення рішень – Федоров — Finance.ua

Законопроєкт про реформу містобудування усуне чиновників від ухвалення рішень – Федоров Сьогодні 15:45 — Нерухомість

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтримав законопроєкт 5655 про реформу містобудування, який дасть змогу прибрати чиновників від прийняття рішення внаслідок автоматизації та перевірки в інших реєстрах.

Про це Федоров написав у Фейсбуці

«Підтримую революційний законопроєкт 5655. Він вперше на рівні закону прибирає чиновників від прийняття рішення, автоматизуючи їх на підставі прозорих алгоритмів та перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах. Якщо ж всі документи в порядку — відбуватиметься автоматична реєстрація заявки, без будь-якого контакту з чиновниками», — написав Федоров.

Він зауважив, що сфера будівництва — унікальний приклад справжньої цифрової реформи. Завдяки експериментам Кабінету Міністрів більшість послуг щодо початку будівництва та введення в експлуатацію надаються онлайн через портал Дія. Уся ж паперова документація поступово переводиться в електронну в єдиній системі.

За оцінками міжнародних партнерів, тільки ці інструменти вже дають 11,1 млрд грн антикорупційного та економічного ефекту на рік.

Віцепрем’єр подякував ініціаторці законопроєкту Олені Шуляк, партнерам з Мінрегіону та Мінінфраструктури, Денису Шмигалю, Олександру Кубракову, Олексію Чернишову, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах (USAID/UK aid), які створювали Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Як повідомлялося, законопроєкт № 5655, який впроваджує масштабну цифровізацію процесів та реєстраційних процедур у будівництві, планують до кінця року прийняти у другому читанні. Документ має на меті передачу контролю над справою забудови безпосередньо забудовникам, аби мінімізувати корупційні схеми у держорганах, які відають справами забудови.

Укрінформ За матеріалами:

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