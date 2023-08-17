Закон про скасування 2% єдиного податку принесе до держбюджету 4,7 млрд грн за рік — Разумков Сьогодні 15:14

Закон про скасування 2% єдиного податку принесе до держбюджету 4,7 млрд грн за рік — Разумков

Держбюджет України отримає 4,7 млрд грн до кінця 2023 року внаслідок дії закону про скасування 2% єдиного податку.

Про це повідомив нардеп Дмитро Разумков.

Він уточнив, що відповідну інформацію він отримав у відповідь на свій запит до Мінфіну. Разумков виступив з критикою цього закону. На його думку, він «знищить український бізнес».

Нагадаємо, що прийняття цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Закон передбачає врегулювання переходу з 2% ЄП, зокрема:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб'єкти господарювання, які з дня держреєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому в разі подання заяви до 1.09.2023 такий платник вважатиметься платником ЄП з 1.08.2023.

Документом також з 1 серпня частково скасовано мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

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