Закон про скасування 2% єдиного податку принесе до держбюджету 4,7 млрд грн за рік — Разумков — Finance.ua
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Закон про скасування 2% єдиного податку принесе до держбюджету 4,7 млрд грн за рік — Разумков

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Закон про скасування 2% єдиного податку принесе до держбюджету 4,7 млрд грн за рік — Разумков
Закон про скасування 2% єдиного податку принесе до держбюджету 4,7 млрд грн за рік — Разумков
Держбюджет України отримає 4,7 млрд грн до кінця 2023 року внаслідок дії закону про скасування 2% єдиного податку.
Про це повідомив нардеп Дмитро Разумков.
Він уточнив, що відповідну інформацію він отримав у відповідь на свій запит до Мінфіну. Разумков виступив з критикою цього закону. На його думку, він «знищить український бізнес».
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Нагадаємо, що прийняття цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Закон передбачає врегулювання переходу з 2% ЄП, зокрема:
  • платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
  • новостворені суб'єкти господарювання, які з дня держреєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
  • автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
  • надати платникам, які 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому в разі подання заяви до 1.09.2023 такий платник вважатиметься платником ЄП з 1.08.2023.
Документом також з 1 серпня частково скасовано мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
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