«Податок на Google» приніс майже 4 млрд грн за перше півріччя — Гетманцев Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

«Податок на Google» приніс майже 4 млрд грн за перше півріччя — Гетманцев

Державний бюджет з початку року отримав близько 3,8 млрд грн завдяки так званому податку на Google.

Про це повідомив народний депутат, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У другому кварталі показник був на рівні січня-березня. Станом на 1 серпня зареєстровано 94 платників.

«Загалом за результатами декларування за другий квартал особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано €13 млн та $39,4 млн або 1,9 млрд грн, що на рівні першого кварталу», — написав він.

Найбільші суми за результатами декларування другого кварталу сплатили Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.

За даними Гетманцева, компанія OnlyFans з початку року сплатила $928 200 податку на Google.

У 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.

Довідка Finance.ua:

у червні 2021-го Верховна Рада ухвалила закон, який назвали «податком на Google». Головна новація — зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес;

автори закону прогнозували, що «податок на Google» принесе 3 млрд грн на рік.

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