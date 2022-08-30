Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій — Finance.ua

Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій Вчора 07:01 — Особисті фінанси

Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій

В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. Наразі для багатьох громадян актуалізувалося питання поновлення сертифіката про щеплення.

Людям, які мають дві дози щеплення, але термін дії COVID-сертифіката закінчився, необхідно прийти в найближчий пункт щеплення, отримати бустерну дозу та оновити застосунок «Дія». Через декілька днів у застосунку з’явиться ще один сертифікат, який діятиме 270 днів.

Слід зауважити, наразі бустерну дозу роблять тільки громадянам віком від 18 років.

Перелік пунктів шукайте за Для того, аби вакцинуватися від коронавірусу, зокрема й бустерною дозою, потрібно звернутися в пункти щеплення, які розташовані в центрах первинної медико-санітарної допомоги.шукайте за посиланням

Раніше СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку. Тепер вони залишатимуться в «Дії», але будуть недійсними.

Читайте також Як отримати дані про вакцинацію, якщо ви змінили місце проживання в Україні або виїхали за кордон

У Мінцифри заявили, що таке оновлення створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили.

Нагадаємо, що COVID-сертифікати в «Дії» взаємовизнані Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.