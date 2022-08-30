Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій — Finance.ua

Закінчився термін дії COVID-сертифіката: алгоритм дій
В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. Наразі для багатьох громадян актуалізувалося питання поновлення сертифіката про щеплення.
Людям, які мають дві дози щеплення, але термін дії COVID-сертифіката закінчився, необхідно прийти в найближчий пункт щеплення, отримати бустерну дозу та оновити застосунок «Дія». Через декілька днів у застосунку з’явиться ще один сертифікат, який діятиме 270 днів.
Слід зауважити, наразі бустерну дозу роблять тільки громадянам віком від 18 років.
Для того, аби вакцинуватися від коронавірусу, зокрема й бустерною дозою, потрібно звернутися в пункти щеплення, які розташовані в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Перелік пунктів шукайте за посиланням.
Раніше СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку. Тепер вони залишатимуться в «Дії», але будуть недійсними.
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У Мінцифри заявили, що таке оновлення створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили.
Нагадаємо, що COVID-сертифікати в «Дії» взаємовизнані Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.
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