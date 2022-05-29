Як отримати дані про вакцинацію, якщо ви змінили місце проживання в Україні або виїхали за кордон — Finance.ua
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Як отримати дані про вакцинацію, якщо ви змінили місце проживання в Україні або виїхали за кордон

Вчора 17:33
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Що робити, якщо ви були змушені змінити місце проживання в Україні або виїхати за кордон.
На запитання щодо отримання даних про вакцинацію відповіли фахівці.
Тож, МОЗ публікує відео, де ви знайдете розгорнуті відповіді на питання.
В яких документах є записи про статус вакцинації?
МОЗ наголошує: за можливості тримайте зв’язок зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. Навіть якщо ви за кордоном, це можна робити за допомогою електронних засобів зв’язку.
Адже якщо вам не вдасться документально підтвердити проведення щеплення, вважатиметься, що ви їх не робили. Повторне щеплення не становить шкоди для здоров’я, але забере ваш час та ресурси.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.

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За матеріалами: ТСН
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