Захист інвесторів у новобудови: в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав — Finance.ua

Захист інвесторів у новобудови: в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав Сьогодні 17:40 — Нерухомість

Захист інвесторів у новобудови: в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав

У Державному реєстрі речових прав (ДРРП) зареєстрували перші речові права на нерухомість, яка перебуває на етапі будівництва або буде збудована.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Для чого це необхідно

Це дає змогу захистити вклади інвесторів у нове житло від ненадійних забудовників, а також уникнути можливих шахрайських схем, пов’язаних з купівлею житла. Зараз зареєстровано такі права на 3 об'єкти будівництва.

Спеціальне майнове право

Це різновид майнового права на майбутні об'єкти нерухомості або об'єкти, які перебувають на етапі будівництва. Реєстрація таких прав у ДРРП обов’язкова для всіх забудовників, які планують продавати майбутні квартири, паркомісця чи інші житлові або нежитлові приміщення.

Щоб зареєструвати спеціальні майнові права в ДРРП, забудовник має створити документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. А також оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе.

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Завдяки цьому забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири.

Користувачі ЄДЕССБ вже розпочали створювати документи, необхідні для реєстрації спеціального майнового права на більш як 30 об'єктів будівництва.

Як було раніше

Раніше забудовники не реєстрували спеціальні майнові права на майбутню нерухомість. Це призводило до шахрайських ситуацій, коли одну й ту ж квартиру могли «продавати» кілька разів різним людям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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