Загубили пенсійне посвідчення: що робити й куди звертатися — Finance.ua

Загубили пенсійне посвідчення: що робити й куди звертатися
Може трапитися так, що через неуважність ви загубите пенсійне посвідчення чи з будь-якої іншої причини воно стане не дійсним. Однак його можна поновити, якщо знати, куди звертатися.
Коли посвідчення можна замінити
Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:
- старе посвідчення стало непридатним
- посвідчення було втрачене
- вам призначили інший вид пенсії
- змінилися обставини здійснення опіки та піклування
Співробітник органу соцзахисту обов’язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.
Як замінити пенсійне посвідчення
Для цього вам потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та документи. Серед них:
- фото;
- зразок підпису для електронного пенсійного посвідчення;
- документ, що посвідчує особу чи повноваження особи як представника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті.
Куди потрібно звертатися по нове посвідчення
Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронне посвідчення.
У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.
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