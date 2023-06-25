Загубили пенсійне посвідчення: що робити й куди звертатися — Finance.ua
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Загубили пенсійне посвідчення: що робити й куди звертатися

Особисті фінанси
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Може трапитися так, що через неуважність ви загубите пенсійне посвідчення чи з будь-якої іншої причини воно стане не дійсним. Однак його можна поновити, якщо знати, куди звертатися.

Коли посвідчення можна замінити

Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:
  • старе посвідчення стало непридатним
  • посвідчення було втрачене
  • вам призначили інший вид пенсії
  • змінилися обставини здійснення опіки та піклування
Співробітник органу соцзахисту обов’язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.
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Як замінити пенсійне посвідчення

Для цього вам потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та документи. Серед них:
  • фото;
  • зразок підпису для електронного пенсійного посвідчення;
  • документ, що посвідчує особу чи повноваження особи як представника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті.

Куди потрібно звертатися по нове посвідчення

Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронне посвідчення.
У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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