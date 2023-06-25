Загубили пенсійне посвідчення: що робити й куди звертатися — Finance.ua

Загубили пенсійне посвідчення: що робити й куди звертатися Сьогодні 20:12 — Особисті фінанси

Може трапитися так, що через неуважність ви загубите пенсійне посвідчення чи з будь-якої іншої причини воно стане не дійсним. Однак його можна поновити, якщо знати, куди звертатися.

Коли посвідчення можна замінити

Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:

старе посвідчення стало непридатним

посвідчення було втрачене

вам призначили інший вид пенсії

змінилися обставини здійснення опіки та піклування

Співробітник органу соцзахисту обов’язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.

Як замінити пенсійне посвідчення

Для цього вам потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та документи. Серед них:

фото;

зразок підпису для електронного пенсійного посвідчення;

документ, що посвідчує особу чи повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті.

Куди потрібно звертатися по нове посвідчення

Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронне посвідчення.

У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.

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