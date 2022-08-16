Загримованого шахрая викрито у ще одному епізоді незаконного зняття ₴1,7 млн з чужого банківського рахунку — Finance.ua

Загримованого шахрая викрито у ще одному епізоді незаконного зняття ₴1,7 млн з чужого банківського рахунку Вчора 13:01 — Нерухомість

Загримованого шахрая викрито у ще одному епізоді незаконного зняття ₴1,7 млн з чужого банківського рахунку, www.freepik.com

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру шахраю, який користуючись воєнним станом, заволодів грошовими коштами особи, яка вимушено покинула територію України (ч.1, 2 ст. 190 КК України).

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Слідством встановлено, що зловмиснику стало відомо про те, що на банківському рахунку чоловіка, який вимушено виїхав з території України у зв’язку із російською військовою агресією, знаходяться значні кошти. Шахрай вирішив заволодіти коштами потерпілого, видавши себе за нього. Підробивши документи на його ім’я та загримувавши обличчя, зловмисник вводив в оману працівників банку та безперешкодно знімав кошти з банківського рахунку потерпілого.

На початку серпня зловмисника викрили при спробі незаконно зняти 23 млн гривень в одному з банків столиці.

Однак у подальшому слідство встановило, що раніше шахрай зумів зняти в аналогічний спосіб ще майже 1,7 млн гривень з рахунку потерпілого в іншому районі столиці.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі понад 740 тис. гривень.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до інших епізодів та встановлюють його можливих спільників.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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