Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом — Reuters — Finance.ua

Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом — Reuters Вчора 16:35 — Світ

Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом — Reuters

В останні дні кілька великих банків Волл-стріт почали пропонувати допомогу в угодах із російськими борговими зобов’язаннями.

Про це пише Reuters з посиланням на банківські документи, з якими вдалося ознайомитись агентству.

Зокрема йдеться про банки JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays та Jefferies Financial Group.

Приводом стали роз’яснення Мінфіну США про те, що вихід із російських активів допускається.

Це дає інвесторам ще один шанс позбутися активів, які на Заході вважаються токсичними.

«Деякі банки та брокери використовують цю пропозицію, щоб полегшити продаж російських позицій інвесторам, які хочуть піти», — зазначив опитаний агентством експерт.

У Jefferies зазначили, що компанія працює в рамках рекомендацій щодо глобальних санкцій, щоб допомогти клієнтам впоратися з цією складною ситуацією.

Співрозмовник видання, близький до Deutsche Bank, сказав, що банк торгує облігаціями для клієнтів лише на запит.

Як зазначає агентство, окремо пом’якшили правила також і європейські регулятори. Зокрема йдеться про допустимість side pockets (Фондів поганих активів) з російських паперів.

Ціна деяких російських облігацій підскочила на тлі торгової активності, що відновилася з кінця липня. Це може зробити торги привабливішими для інвесторів, а також допомогти компаніям, які продали захист від російського дефолту.

Зазначається, що деякі банки пропонують торгувати російськими суверенними та корпоративними облігаціями, а деякі полегшити торгівлю облігаціями, номінованими як у рублях, так і в доларах США. У той же час вони вимагають від клієнтів додаткових документів і, як і раніше, не хочуть йти на ризик.

Зокрема Bank of America попередив, що діятиме як «Безризиковий принципал в угодах щодо сприяння клієнтам». Це означає, що дилер купує облігацію та негайно перепродує її.

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