Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф — Finance.ua
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Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф

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Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
Заходу заявляють про необхідність посилення санкційного тиску на рф і введення повного енергетичного ембарго проти країни-агресора.
На цьому наполягає український бізнесмен Рінат Ахметов, повідомляє польське видання Wiadomości.
Він зазначив, що рф не очікувала такої рішучості Заходу щодо введення санкцій, тому санкційний тиск необхідно постійно збільшувати.
«Ключове — повне енергетичне ембарго проти росії, що зробить Захід сильнішим і позбавить рф можливості використовувати західні гроші для фінансування своєї військової машини», — сказав бізнесмен.
За його словами, також вкрай важливо не дати рф можливості обходити санкції за допомогою інших країн. Також він підкреслив, що ефект від санкцій вже є. А в довгостроковій перспективі економіка росії зазнає величезних втрат, але лише за умови посилення санкційного тиску.
Нагадаємо, в березні 2022 року українські компанії ДТЕК, «Нафтогаз» і «Укренерго» ініціювали проект #StopBloodyEnergy з метою переконати західні корпорації припинити співпрацю з рф в енергетичній сфері.
За матеріалами:
Телеканал 24
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