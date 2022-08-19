Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф — Finance.ua

Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф Сьогодні 10:07 — Валюта

Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф

Заходу заявляють про необхідність посилення санкційного тиску на рф і введення повного енергетичного ембарго проти країни-агресора.

На цьому наполягає український бізнесмен Рінат Ахметов, повідомляє польське видання Wiadomości

Він зазначив, що рф не очікувала такої рішучості Заходу щодо введення санкцій, тому санкційний тиск необхідно постійно збільшувати.

«Ключове — повне енергетичне ембарго проти росії, що зробить Захід сильнішим і позбавить рф можливості використовувати західні гроші для фінансування своєї військової машини», — сказав бізнесмен.

За його словами, також вкрай важливо не дати рф можливості обходити санкції за допомогою інших країн. Також він підкреслив, що ефект від санкцій вже є. А в довгостроковій перспективі економіка росії зазнає величезних втрат, але лише за умови посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, в березні 2022 року українські компанії ДТЕК, «Нафтогаз» і «Укренерго» ініціювали проект #StopBloodyEnergy з метою переконати західні корпорації припинити співпрацю з рф в енергетичній сфері.

Телеканал 24 За матеріалами:

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