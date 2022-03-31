Загальний фонд держбюджету перевиконано на 7% у січні-березні, — Мінфін
Загальний фонд держбюджету перевиконано на 7% у січні-березні, — Мінфін
Загальний фонд державного бюджету у січні-березні перевиконано на 7%.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-брифінгу.
За його даними, завдяки бізнесу загальний фонд державного бюджету за підсумками трьох місяців уже перевиконано на 7%.
Навіть у березні (на 29.03) Податкова служба змогла забезпечити податкові надходження у сумі, що на 19 млрд гривень більші за план (+12%).
Нагадаємо, у лютому надходження до загального фонду держбюджету перевищили план на 29,3% і становили 104,6 млрд гривень.
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