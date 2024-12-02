Загальний держборг у жовтні зменшився на 0,2% до $155,4 млрд (інфографіка) — Finance.ua

Загальний держборг у жовтні зменшився на 0,2% до $155,4 млрд (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Загальний держборг у жовтні зменшився на 0,2% до $155,4 млрд (інфографіка)

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні порівняно з попереднім місяцем скоротився на 0,2%, або на 0,32 млрд доларів, до 155,37 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів , передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець жовтня становив 6 413,57 млрд гривень, або 155,37 млрд доларів, проти 6 404 млрд гривень, або 155,56 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 6 134,58 млрд гривень (148,61 млрд доларів) проти 6 117,02 млрд гривень (148,59 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився зі 106,72 млрд доларів до 105,90 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 723,81 млрд гривень до 1 762,97 млрд гривень (у доларовому еквіваленті — з 42 млрд доларів до 42,71 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 278,99 млрд гривень, або 6,76 млрд доларів.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за 2023 рік збільшився на 30,4% або на 33,87 млрд доларів до рекордних 145,32 млрд доларів.

У 2022 році загальний держборг збільшився 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів.

У 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів.

У 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.

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