Загальний держборг у березні збільшився до $119,9 млрд — Finance.ua

Загальний держборг у березні збільшився до $119,9 млрд Сьогодні 08:36

Загальний держборг у березні збільшився до $119,9 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у березні збільшився на 3,37%, або на 3,92 млрд доларів, до 119,91 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Державний і гарантований державою борг на кінець березня становив 4 384,99 млрд гривень, або 119,91 млрд доларів, проти 4 242,16 млрд гривень (або 116,01 млрд доларів) місяцем раніше.

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Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 045,16 млрд гривень (110,62 млрд доларів) проти 3 882,90 млрд гривень (106,18 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 67,01 млрд доларів до 71,11 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 432,45млрд гривень до 1 444,75 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 39,17 млрд доларів до 39,51 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 339,83 млрд гривень, або 9,29 млрд доларів.

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