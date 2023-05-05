Загальний держборг у березні збільшився до $119,9 млрд — Finance.ua
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Загальний держборг у березні збільшився до $119,9 млрд

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Загальний держборг у березні збільшився до $119,9 млрд
Загальний держборг у березні збільшився до $119,9 млрд
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у березні збільшився на 3,37%, або на 3,92 млрд доларів, до 119,91 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець березня становив 4 384,99 млрд гривень, або 119,91 млрд доларів, проти 4 242,16 млрд гривень (або 116,01 млрд доларів) місяцем раніше.
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Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 045,16 млрд гривень (110,62 млрд доларів) проти 3 882,90 млрд гривень (106,18 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 67,01 млрд доларів до 71,11 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 432,45млрд гривень до 1 444,75 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 39,17 млрд доларів до 39,51 млрд доларів).
Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 339,83 млрд гривень, або 9,29 млрд доларів.
За матеріалами:
Українські Новини
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