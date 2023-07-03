ЗАЕС вперше за чотири місяці підключили до резервної лінії електропередачі, — МАГАТЕ Сьогодні 19:13

Запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

«Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередачі через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою», — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона була необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, в ньому було чотири лінії 750 кВ.

«Хоча повторне підключення резервної лінії електропередачі є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику», — розповів Гроссі.

Нагадаємо, 1 березня 2023 року було пошкоджено резервну лінію електропередачі 330 кВ на правому березі Дніпра. А 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з подальшим викидом радіації. А голова ГУР М О Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці декілька разів нагадували про плани росіян, а нещодавно повідомили, що вони зменшують присутність на станції.

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