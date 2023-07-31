Задній привід і електромотор: Honda відродить культовий спорткар 2000-х (фото) — Finance.ua
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Задній привід і електромотор: Honda відродить культовий спорткар 2000-х (фото)

Технології&Авто
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Задній привід і електромотор: Honda відродить культовий спорткар 2000-х (фото)
Задній привід і електромотор: Honda відродить культовий спорткар 2000-х (фото)
Honda готує кілька нових спортивних електромобілів до 2030 року. Одним з них стане наступник культового спорткара Honda S2000. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Восени Honda відзначає 75-річний ювілей. Щоб відсвяткувати цю подію, компанія може представити наступника спорткара Honda S2000, який випускався з 1999 по 2009 рік.
Чутки підігріває той факт, що оригінальна Honda S2000 також була створена на честь 50-річчя бренду. Іншими «ювілейними» моделями були S500, S600 і S800.
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У виданні Car Magazine поділилися, що Honda «готує свій перший повністю електричний спорткар». Журналісти зазначили, що ця модель буде сильно відрізнятися від своїх конкурентів.
З чуток, наступника Honda S2000 побудують на новій архітектурі e: N. Новинку можуть оснастити одним або двома електромоторами, встановленими ззаду.
Задній привід і електромотор: Honda відродить культовий спорткар 2000-х (фото)
Цілком імовірна й поява зарядженої версії Type R. У Honda наголосили, що ці модифікації не призначені виключно для моделей з ДВЗ.
Оригінальна Honda S2000 оснащувалася 2,0- і 2,2-літровим атмосферним двигуном потужністю 247 і 239 к.с. відповідно. Розгін від 0 до 100 км/год займав близько 6 секунд.
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