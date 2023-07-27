Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000 — Finance.ua

Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000 Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000

Електромобіль Afeela EV, про який Sony та Honda оголосили цього року на виставці Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі, буде смартфоном на колесах. Як стало відомо, такі можливості йому забезпечить чип Qualcomm.

За попередніми оцінками, на ринку Afeela EV з’явиться у 2026 році. Жодних подробиць про трансмісію автомобіля наразі немає. Відомо, що електромобіль отримає близько 45 датчиків, включаючи лідар, вісім камер та вбудований штучний інтелект (AI). Теоретично електромобіль Sony-Honda отримає автопілот 3 рівня автономності SAE. Це передбачає повністю самостійне ведення та готовність водія взяти керування на себе за запитом системи.

В основу електромобіля ляже ще не представлена платформа Honda — e: Architecture. Sony надасть кілька цифрових технологій та медіаконтент зі своїх фільмів, музики та відеоігор.

Виробництво Afeela EV налагодять у 2025 році на одному із заводів Honda в Огайо. Очікується, що майбутній електромобіль буде мекосерійним нішевим продуктом вартістю понад 100 000 доларів.

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