Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000

Технології&Авто
52
Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000
Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000
Електромобіль Afeela EV, про який Sony та Honda оголосили цього року на виставці Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі, буде смартфоном на колесах. Як стало відомо, такі можливості йому забезпечить чип Qualcomm.
За попередніми оцінками, на ринку Afeela EV з’явиться у 2026 році. Жодних подробиць про трансмісію автомобіля наразі немає. Відомо, що електромобіль отримає близько 45 датчиків, включаючи лідар, вісім камер та вбудований штучний інтелект (AI). Теоретично електромобіль Sony-Honda отримає автопілот 3 рівня автономності SAE. Це передбачає повністю самостійне ведення та готовність водія взяти керування на себе за запитом системи.
Sony та Honda спільно випустять електромобіль за понад $100 000
В основу електромобіля ляже ще не представлена платформа Honda — e: Architecture. Sony надасть кілька цифрових технологій та медіаконтент зі своїх фільмів, музики та відеоігор.
Виробництво Afeela EV налагодять у 2025 році на одному із заводів Honda в Огайо. Очікується, що майбутній електромобіль буде мекосерійним нішевим продуктом вартістю понад 100 000 доларів.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
newsyou.info
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.