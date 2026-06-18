«Забув» задекларувати готельно-ресторанний комплекс і майно на 78 млн грн Сьогодні 17:28 — Казна та Політика

«Забув» задекларувати готельно-ресторанний комплекс і майно на 78 млн грн

Депутата Ужгородської міської ради, управителя готельно-ресторанного комплексу «Кілікія», Арсена Мелкумяна підозрюють у недостовірному декларуванні майна на близько на 78 млн грн.

Закарпатська Про це пишеЗакарпатська обласна прокуратура

Суть справи

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради у недостовірному декларуванні майна близько на 78 млн грн.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела «Української правди», йдеться про Арсена Мелкумяна.

За даними слідства та результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, встановлено, що депутат умисно не відобразив у декларації відомості про користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода, який функціонує близько 20 років. Вказаний факт було виявлено прокурорами у ході моніторингу декларації підозрюваного депутата.

Про що йдется

Про готель площею понад 1074 кв. м, лазню, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інше. Загальна вартість незадекларованої нерухомості становить майже 50 млн грн.

Крім цього, у декларації депутат зазначив наявність у себе та дружини готівкових коштів на понад 108 млн у гривневому еквіваленті. Водночас задекларований обсяг грошових активів не відповідає їхнім фактичним фінансовим можливостям.

Економічна Правда За матеріалами:

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