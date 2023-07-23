Заборона в'їзду в Україну: які можуть бути причини відмови та що робити — Finance.ua

Заборона в'їзду в Україну: які можуть бути причини відмови та що робити Сьогодні 15:51

Заборона в'їзду в Україну: які можуть бути причини відмови та що робити

Ретельна перевірка документів іноземців завжди була частиною перетину українського кордону. Однак повномасштабна війна стала причиною посиленої уваги до кожного, хто хоче відвідати Україну.

Попри воєнний стан іноземні громадяни приїздять до України з різними цілями: у відрядження, для навчання чи туризму. Проте міграційна служба України може відмовити іноземцю у в'їзді. Читайте, що може стати підставами для заборони на в'їзд та де іноземцям отримати консультацію юриста з міграційних питань.

Загальні правила в'їзду іноземців до України

Правила перетину кордону регулюють Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та постанова Верховної Ради про правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну.

Відповідно до цих нормативних актів службовці Державної прикордонної служби України мають повноваження давати дозвіл іноземцю на перетин державного кордону.

Для в'їзду іноземцю потрібно мати чинний паспорт і візу (якщо це визначено законодавством). Рекомендуємо також підготувати підтвердження мети перебування та достатньої кількості грошей для покриття витрат.

З 1 липня на території України скасовано всі ковідні обмеження та карантинні заходи. Для в'їзду в країну більше не потрібні ПЛР тест та підтвердження про вакцинацію.

Однак Україна відкрита не для всіх. Дійсно, є вичерпний перелік підстав, на основі яких іноземця не пустять в Україну.

Кого не пустять в Україну?

Винести рішення про заборону на в'їзд можуть безпосередньо в пункті пропуску. Як зазначено в законі «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», відмову від перетину українського кордону отримають особи:

які можуть загрожувати безпеці України;

з підробленими чи зіпсованими паспортом чи візою;



котрі порушили законодавство України під час попереднього перебування в країні;



котрі можуть бути носіями інфекційної хвороби, виокремленої відповідним органом системи охорони здоров’я;



без достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні.



Додамо, що після отримання відмови прикордонна служба може скасувати візу, а також обов’язково поставить відмітку про заборону в`їжджати на визначений термін.

Отримали заборону на в'їзд в Україну: що робити?

Головне правило — ввічливо попросити прикордонника видати на руки рішення про відмову в перетині кордону із зазначенням конкретної причини. Таке рішення є необхідним для оскарження заборони.

Порада: не сперечайтеся й не порушуйте правила поведінки на прикордонному пункті. Якщо поведінка не влаштує працівника пункту, особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

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Заборону на в'їзд можна оскаржити. Подайте заяву до регіонального управління Державної прикордонної служби або до суду. Після прийняття рішення іноземець зможе або приїхати в Україну, або залишиться «нев`їзним» на відповідний період часу.

Зважайте, що подання заяви на оскарження заборони не скасовує заборону.

Ті особи, яких не пустили в Україну, повинні одразу повернутися до країни, з якої прибули. Якщо такої можливості немає, іноземці можуть перебувати в пункті пропуску, доки не з’явиться можливість повернутися.

Пам’ятайте, що спроба незаконного перетину кордону означатиме або примусове повернення до країни попереднього перебування, або кримінальну відповідальність.

Законодавство передбачає певні ситуації, коли іноземця не можуть видворити з України. Особи, яким загрожуватиме небезпека, смертна кара, катування, ув’язнення тощо, не підлягають примусовому поверненню.

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