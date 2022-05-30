Заборона на стягнення боргів з військових за кредитами: як це працюватиме — Finance.ua

Заборона на стягнення боргів з військових за кредитами: як це працюватиме

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Верховна Рада разом із Національним банком України підготувала законопроект, яким хочуть звільнити військових від сплати боргів із споживчого кредитування. Норма буде діяти під час дії військового стану та шість місяців після його закінчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час телемарафону.

«Ми пропонуємо, щоб військовослужбовець, який захищає нашу країну, звертався з відповідною заявою до банку, колектора та іншої особи, яка володіє його боргом по споживчому кредитуванню. Цей борг не підлягає стягненню протягом усього періоду воєнного часу та шість місяців після цього», — сказав він.

За його словами, також забороняється вживати будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості із споживчого кредитування щодо членів сім’ї.

Гетманцев повідомив, що військові зможуть попередити про неможливість оплати боргів за кредитами так, як це передбачено кредитними договорами. Це можуть зробити за дорученням члени сім’ї або уповноважені особи.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує заборонити заходи з врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців. НБУ направив листа Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з пропозицією внесення змін до закону України «Про споживче кредитування».

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