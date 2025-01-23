Заборгованість перед виробниками «зеленої» енергії перевищила 22 млрд грн — Finance.ua
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Заборгованість перед виробниками «зеленої» енергії перевищила 22 млрд грн

Енергетика
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Заборгованість перед виробниками «зеленої» енергії перевищила 22 млрд грн
Заборгованість перед виробниками «зеленої» енергії перевищила 22 млрд грн
Борг компанії «Укренерго» перед інвесторами в зелену енергетику складає 22,1 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну довідку держпідприємства Гарантований покупець.
При цьому підприємство також повідомляє, що частка виплат за електроенергію з відновлюваних джерел за підсумками 2024 року склала 79,6%. Тобто більше 20% коштів підприємства зеленої енергетики не отримали.
За даними Гарпоку, значна заборгованість залишається не виплаченою за 2022 рік — рівень розрахунків складає всього 62,2%.
Разом з тим вказується, що боргів за вироблену в країні зелену електроенергію за 2021 та 2023 рік майже немає. Сплачено 99,7% та 95,3% коштів відповідно.
Як повідомлялося раніше, на думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.
За матеріалами:
РБК-Україна
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