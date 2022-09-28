Заарештовану суперяхту російського олігарха продали за $37,5 мільйона — Finance.ua

Заарештовану суперяхту російського олігарха продали за $37,5 мільйона Вчора 18:10 — Фондовий ринок

Заарештовану суперяхту російського олігарха продали за $37,5 мільйона, theguardian.com

Розкішну суперяхту, відібрану у російського олігарха Пумп’янського, який перебуває під санкціями, було продано невідомому покупцю за $37,5 млн доларів. Це перший продаж такого роду після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

72,5-метрова «Аксіома» була конфіскована у сталеливарного мільярдера Дмитра Пумпянського у березні після санкцій Великобританії, ЄС та США.

Однак яхту, в якій є басейн, 3D-кінотеатр, тренажерний зал, джакузі та повністю обладнаний спа-салон, було продано не на користь української сторони, а американському інвестиційному банку JP Morgan, який стверджує, що Пумпянський заборгував йому 20,5 млн євро.

JP Morgan заявив, що той факт, що мільярдер зазнав санкцій, означає, що умови кредиту були порушені, оскільки він за законом не може приймати платежі від Pyrene, і попросив суди Гібралтару затримати та продати яхту.

Яхта була конфіскована владою Гібралтару у березні після судового позову від JP Morgan. Аукціон відбувся у серпні, на який було подано 63 заявки.

Ця яхта — робота дизайнера суперяхт Альберто Пінто. Вона була побудована компанією Dunya Yachts у Туреччині у 2013 році. При цьому спочатку яхта називалася Red Square (Червона площа), а потім була перейменована в Axioma (Аксіома). Вона також була доступна для чартеру інших мільйонерів за $558 500 на тиждень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.