Заарештовані вантажні вагони рф стали найбільш залученим парком Укрзалізниці — Finance.ua
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Заарештовані вантажні вагони рф стали найбільш залученим парком Укрзалізниці

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Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року, вони є найбільш долученим парком.
Про це повідомляє ЦТС.
Станом на 25 листопада 2024 року обліковується 18 191 вантажний вагон, з них 4436 вагонів-цистерн.
Ці вагони, згідно з ухвалами судів, передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). До завершення заходів організації управління майном АРМА ці вагони передані на відповідальне зберігання філіям «ЦТЛ» та «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання, пояснили в УЗ.
«Частина вагонного парку активно використовується АТ „Укрзалізниця“ в перевезенні вантажів, найбільш задіяний парк — цистерни для перевезення нафтопродуктів, напіввагони», — зазначають в повідомленні.
Водночас повідмоляється, що частина парку непридатна для комерційного використання не лише через технічний стан, а й через відсутність документації на експлуатацію вагонів та прострочені терміни ремонтів, уточнили в УЗ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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