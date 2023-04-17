За якими критеріями заклад освіти може бронювати своїх працівників — Finance.ua

За якими критеріями заклад освіти може бронювати своїх працівників
Затверджено Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки.
Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2023 року № 296, пише Кадровик.
Отже, відповідно до зазначеного наказу, якщо заклад освіти відповідає хоча б одному з критеріїв, він може бронювати своїх працівників. Визначено такі критерії:
- Виконання завдань щодо реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України.
- Виконання завдань щодо адміністрування, забезпечення ведення та функціонування, технічної підтримки Єдиної державної електронної бази з питань освіти, Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, інших електронних баз даних та реєстрів, інформаційних систем, електронних ресурсів та сервісів у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України.
- Виконання завдань щодо підготовки здобувачів освіти за державним замовленням.
- Виконання завдань щодо наукового та методичного забезпечення освіти, координації певного складника системи освіти (напряму складника системи освіти) на загальнодержавному рівні.
- Забезпечення проведення всеукраїнських та/або міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері освіти, у тому числі заходів національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань.
- Виконання (розроблення) секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших наукових робіт та наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
- Виконання завдань та/або функцій, що передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що не можуть бути делеговані, передані на виконання іншим підприємствам відповідно до законодавства у сфері освіти і науки.
- Виконання прикладних наукових досліджень з розроблення наукових засад державної політики у сфері освіти і науки.
- Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію.
- Належність наукової установи за результатами проходження останньої державної атестації до I класифікаційної групи.
- Підприємство (установа, організація) є відповідальним за збереження наукового об’єкта, що включений до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
- Підприємство (установа, організація) включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
- Підприємство (установа, організація) здійснює управління об’єктом критичної інфраструктури у секторі «Наукові дослідження та розробки».
- Підприємство (установа, організація) здійснює діяльність з реалізації проєктів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, спрямованих на національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання та/або громадянську освіту.
Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов’язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств.Про це йдеться в постановіКабінету міністрів № 76 від 27 січня 2023 року. Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.
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