За яке паркування можуть евакуювати авто

Проблеми можуть виникнути й через стоянку на газонах або зелених зонах. За таке порушення також передбачена адміністративна відповідальність.
Евакуація авто
Найбільші витрати чекають на тих, чиє авто евакуюють. Якщо машина блокує проїзд екстреним службам, перекриває важливий під’їзд або створює суттєву перешкоду, транспорт можуть примусово забрати на спецмайданчик.
У такій ситуації доведеться сплатити не лише штраф, а й послуги евакуатора та зберігання автомобіля.
Особливо ризиковано залишати авто ближче ніж за 10 метрів від виїздів із прилеглих територій, перехресть та пішохідних переходів. Також потрібно дотримуватися мінімум 5 метрів до сміттєвих контейнерів, щоб спецтехніка могла безперешкодно під’їхати.
Якщо авто стоїть на тротуарі, для пішоходів обов’язково має залишатися щонайменше 2 метри вільного проходу. Якщо цього немає — штраф стане неминучим.