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За яке паркування можуть евакуювати авто

Технології&Авто
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За яке паркування можуть евакуювати авто
За яке паркування можуть евакуювати авто
Водіям загрожують штрафи, а в окремих випадках — евакуація авто на штрафмайданчик. Наприклад, навіть біля власного будинку неправильне паркування може обернутися серйозними витратами.
Про це йдеться у законодавстві України, пише expert.in.ua.
Норми дорожнього руху діють однаково всюди. Якщо автомобіль перекриває проїзд, заважає пішоходам або створює небезпеку для інших учасників руху, штрафу уникнути не вийде.

Штрафи

За звичайне порушення правил стоянки передбачено 340 гривень штрафу.
Якщо машина створює серйозні перешкоди для руху транспорту або людей, сума зростає до 680 гривень.
Окреме покарання передбачене за паркування на місцях для людей з інвалідністю без законних підстав — штраф становить від 1020 до 1700 гривень.
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Адміністративна відповідальність

Проблеми можуть виникнути й через стоянку на газонах або зелених зонах. За таке порушення також передбачена адміністративна відповідальність.

Евакуація авто

Найбільші витрати чекають на тих, чиє авто евакуюють. Якщо машина блокує проїзд екстреним службам, перекриває важливий під’їзд або створює суттєву перешкоду, транспорт можуть примусово забрати на спецмайданчик.
У такій ситуації доведеться сплатити не лише штраф, а й послуги евакуатора та зберігання автомобіля.
Особливо ризиковано залишати авто ближче ніж за 10 метрів від виїздів із прилеглих територій, перехресть та пішохідних переходів. Також потрібно дотримуватися мінімум 5 метрів до сміттєвих контейнерів, щоб спецтехніка могла безперешкодно під’їхати.
Якщо авто стоїть на тротуарі, для пішоходів обов’язково має залишатися щонайменше 2 метри вільного проходу. Якщо цього немає — штраф стане неминучим.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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