За умисне ухилення від сплати 23 млн грн податків затримано злочинну групу — Finance.ua

За умисне ухилення від сплати 23 млн грн податків затримано злочинну групу Вчора 16:34 — Кримінал

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою застосовано до співорганізатора злочинної схеми із ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги для їх продажу.

Затриманого повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Сума умисного ухилення від сплати податків (ввізного мита та податку на додану вартість) становить 23 млн грн.

Таких висновків дійшли співробітники БЕБ, досліджуючи злочинну діяльність групи осіб, які задля власної наживи, налагодили продаж товарів воєнного призначення та подвійного використання. Товари купували за кордоном за кошти, які збирали у родичів військових ЗСУ, тероборони та волонтерів.

Продукцію завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Фігуранти кримінального провадження підробляли супровідні документи, в яких зазначали, що кінцеві отримувачі таких товарів — військові частини ЗСУ, благодійні організації тощо.

Підробні документи підозрювані використовували також, щоб під час дії воєнного стану уникнути мобілізації та виїхати за межі держави.

У подальшому, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, захисна амуніція та товари подвійного призначення реалізовувалися через соціальні мережі та ще й за завищеними цінами. Загальна орієнтовна вартість реалізованих шахраями товарів становить майже 72 млн грн.

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Співробітники БЕБ з’ясували, що до злочинної діяльності, окрім згаданих осіб, були залучені деякі благодійні фонди та товариства.

Нагадаємо нещодавно, за результатами санкціонованих обшуків у складських приміщеннях та помешканнях, що використовували порушники, детективи БЕБ вилучили захисні пластини, квадрокоптери, плитоноски, шоломи, розгрузки, підсумки, аптечки, прилади нічного бачення, оптичні прилади, тактичні окуляри та багато іншого.

Наразі вилучені товари загальною орієнтовною вартістю понад 20 млн грн передані ЗСУ та іншим підрозділам.

Протиправну схему постачання на територію України товарів військового та подвійного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів припинено.

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