За тиждень українці зібрали 400 млн грн на "армію дронів" для ЗСУ — Finance.ua

За тиждень українці зібрали 400 млн грн на "армію дронів" для ЗСУ Вчора 15:39 — Казна та Політика

Всього за 7 днів українцям вдалося зібрати 400 мільйонів гривень на придбання дронів для ЗСУ.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проекту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям із ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінності свого внеску у перемогу. Дякую від усієї команди», — написав міністр.

Варто зазначити, що це вже не перший масштабний збір, який вдалося організувати силами простих громадян України. Абсолютним рекордом стали зібрані 600 мільйонів гривень на покупку чотирьох «Байрактарів» для армії. Дізнавшись про це, турецький виробник безпілотників вирішив передати ЗСУ три БПЛА безкоштовно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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