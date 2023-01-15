За три місяці «митного безвізу» оформлені понад 700 транзитних декларацій — Finance.ua
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За три місяці «митного безвізу» оформлені понад 700 транзитних декларацій

Казна та Політика
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Із початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту («митного безвізу») оформлено понад 700 транзитних декларацій.
Про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.
«Понад 700 транзитних декларацій оформлено за 3 місяці „митного безвізу“. Українські експортери охоче користуються перевагами процедури спільного транзиту, з кожним місяцем кількість декларацій T1 впевнено зростає», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що починаючи із запуску так званого «митного безвізу» — упродовж жовтня-грудня 2022 року оформлено 444 транзитні декларації на виїзд з України. Кількість оформлених декларацій зростала з 22 у жовтні до 285 у грудні, тобто майже у 13 разів.
Водночас, упродовж жовтня-грудня 2022 року на в’їзд в Україну оформлено 264 декларації під процедурою спільного транзиту.
Інфографіка: Держмитслужба
Інфографіка: Держмитслужба
Нагадаємо, 1 жовтня в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).
«Митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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