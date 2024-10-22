За три квартали 2024 року кредитори банків в управлінні Фонду отримали 1,9 млрд грн — Finance.ua
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За три квартали 2024 року кредитори банків в управлінні Фонду отримали 1,9 млрд грн

Фондовий ринок
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Протягом січня — вересня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків, ліквідацію яких здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), склала 1,9 млрд грн.
З цих коштів 81,4 млн грн отримали кредитори 4-ї (фізособи та ФОП понад гарантовану суму), 576,2 млн грн — кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
Окрім того, із зазначеної суми за три квартали 2024 року понад 1,0 млрд грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.
Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 жовтня 2024 року банки у ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на 70,6 млрд грн, з яких понад 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
Довідково. Деталізовані щомісячні дані про погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду, публікуються на Офіційному сайті Фонду у розділі: «Банки в управлінні Фонду» — «Розрахунки з кредиторами банків в управлінні Фонду».
За матеріалами:
Finance.ua
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