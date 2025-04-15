За сприяння ДПС викрито посадовця податкової на Київщині, який вимагав хабарі з підприємців — Finance.ua
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За сприяння ДПС викрито посадовця податкової на Київщині, який вимагав хабарі з підприємців

Кримінал
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За сприяння керівництва ДПС України правоохоронці викрили на вимаганні хабарів з підприємців посадовця одного з управлінь податкової служби.
Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Як повідомляється, за щомісячну оплату в розмірі 1,6% від загальної суми товарних операцій 38-річний чиновник обіцяв не чинити перешкоди комерсантам у бізнесі.
Зловмисника затримали «на гарячому» під час отримання 735 тисяч гривень.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру.
Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники ГУ СБУ м. Києва та Київської області спільно зі слідчими ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
За матеріалами:
УНН
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