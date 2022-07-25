За скільки можна придбати житло за містом: ціна за областями (інфографіка) — Finance.ua
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За скільки можна придбати житло за містом: ціна за областями (інфографіка)

Нерухомість
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Ринок купівлі та продажу заміської нерухомості наповнений тисячами пропозицій на різний смак і гаманець. Приміром, дачу можна придбати за 100 тис. грн, а на котедж доведеться витратити кілька мільйонів.
Про це повідомили в OLX Нерухомість.
Які типи будівель пропонують на ринку нерухомості
На OLX представлені різні типи заміської нерухомості. Найбільше пропозицій у липні з продажу будинків — понад 54 тис. оголошень. Така нерухомість складає переважну більшість оголошень. Однак покупці можуть знайти і інші типи житла, хоча їх продають в рази рідше:
  • дачі (6,4 тис. оголошень);
  • частини будинків (4 тис.);
  • котеджі (3,9 тис.);
  • таунхауси (3,2 тис.);
  • дуплекси (1,5 тис.);
  • клубні будинки (228 оголошень).
За скільки можна придбати житло за містом: ціна за областями (інфографіка)
Водночас найбільшим попитом серед українців користуються дачі. Ймовірна причина їх популярності — доступна ціна. В середньому, на одне оголошення про продаж такого типу житла відгукується 5 користувачів. Також серед лідерів вподобань — частини будинків та будинки (в середньому 3 відгуки на 1 об’яву).
Скільки коштує заміська нерухомість
Найдорожчими варіантами є котеджі. Так, ціни на ОЛХ Нерухомість стартують від 1,1 млн грн на Вінниччині та сягають більш ніж 5 млн грн у Київській області. Тим же, хто планує придбати бюджетний варіант будинків, підійдуть дачі. На Волині, наприклад, вони обійдуться в середньому до 200 тис. грн. А найдорожчі коштують майже 600 тис. грн і знаходяться неподалік столиці.
Цікаво, що вартість частини будинку зазвичай вища за ціну цілого будинку. Це обумовлене тим, що частини будинків розташовані переважно ближче до міст або в більш престижних або дорогих локаціях, ніж будинки, які представлені в рівній мірі в різних районах: більш дорогі в передмісті, а бюджетні варіанти — в сільській місцевості.
Якщо аналізувати вартість будинків за регіонами, то найдорожча нерухомість продається в Київській, Закарпатській та Львівській областях.
Тут середня ціна на найпоширеніший тип заміського житла — будинок — стартує від 1 млн гривень. У той же час найдоступніші варіанти пропонують на Кіровоградщині, де будинок обійдеться приблизно у 380 тис. грн. Також недорогі пропозиції є у Вінницькій та Черкаській областях.
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Які умови пропонують продавці будинків
Серед варіантів заміської нерухомості на OLX найчастіше зустрічаються оголошення про продаж будинків у житловому стані (18,5 тис. об’яв). Приблизно порівну пропозицій нерухомості з косметичним та євроремонтом (6 тис. і 6,8 тис. відповідно). Також на платформі представлено 5,6 тис. щойно збудованих об’єктів. Трохи менше оголошень про продаж будинків із дизайнерським ремонтом та під чистову обробку (4,3 тис. і 4,5 тис. відповідно).
Якщо говорити про комфорт заміської нерухомості, то частіше зустрічаються варіанти з підсобним приміщенням — таку опцію вказують у 27% оголошеннях. Також деякі будинки обладнанні мангалом та парканом. Кабельне або супутникове телебаченням можна знайти серед 16% пропозицій, а ось швидкісний інтернет — наявний тільки у 9%. Щодо комунікацій, то 78% оголошень мають навколо об’єкту асфальтовану дорогу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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