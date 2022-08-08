За сім місяців 2022 року уряд перерахував місцевим бюджетам 86,4 мільярда — Finance.ua
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За сім місяців 2022 року уряд перерахував місцевим бюджетам 86,4 мільярда

Казна та Політика
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За сім місяців 2022 року уряд перерахував місцевим бюджетам 86,4 мільярда
За сім місяців 2022 року уряд перерахував місцевим бюджетам 86,4 мільярда
За січень-липень 2022 року уряд забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 86,4 млрд грн, що становить 83,5% від передбачених розписом асигнувань.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що за сім місяців цього року перераховано: базову дотацію в сумі 9,5 млрд грн (100% до розпису асигнувань) та освітню субвенцію в сумі 63,9 млрд грн (100% до розпису).
У липні 2022 року місцеві бюджети отримали 6,3 млрд грн трансфертів.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування залишилась реверсна дотація, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу, в обсязі 899 млн гривень.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень — липень 2022 року збільшились на 60,8 млрд грн, або в 2,1 раза і станом на 1 серпня становлять 117,2 млрд грн.
У пресслужбі зауважують, що збільшення залишків коштів відбулось у всіх регіонах України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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