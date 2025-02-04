За січень Україна імпортувала майже вдвічі менше електроенергії — Finance.ua

За січень Україна імпортувала майже вдвічі менше електроенергії Сьогодні 05:05 — Енергетика

За січень Україна імпортувала майже вдвічі менше електроенергії

Впродовж січня 2025 Україна зменшила імпорт електроенергії порівняно із попереднім місяцем — груднем 2024 року — на 56%, однак імпортувала майже вдвічі більше, ніж торік.

Такі дані моніторингу опублікувало галузеве видання ExPro

Так, у січні цього року імпорт електроенергії зменшився до близько 189 тис. МВт-год. А от якщо порівнювати поставки із січнем 2024 року, то імпорт електроенергії виріс на понад 50%.

Найбільше поставок електроенергії було здійснено з Польщі — 30%. Що стосується інших країн, то на Угорщину припадає 25,5% від загального імпорту, ще майже 25% поставила Словаччина. При цьому експерти зазначають, що імпорт скоротився за усіма напрямами.

Скорочення імпорту, ймовірно, було зумовлене в тому числі і поліпшенням ситуації в енергосистемі, зменшенням споживання та достатністю ресурсу від внутрішніх виробників.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

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