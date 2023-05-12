За січень-квітень до держбюджету надійшло 1,15 трильйона гривень — Finance.ua

За січень-квітень до держбюджету надійшло 1,15 трильйона гривень Сьогодні 16:18 — Казна та Політика

За січень-квітень до держбюджету надійшло 1,15 трильйона гривень

За перші 4 місяці 2023 року надходження загального фонду державного бюджету становили 1,15 трлн грн. З них зовнішні джерела — 604,69 млрд грн, а внутрішні - 548,15 млрд грн.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Найбільшими джерелами надходжень стали зовнішні запозичення — 425,2 млрд грн, 198,1 млрд грн — це податкові надходження, 179,5 млрд грн — гранти та інша міжнародна допомога, 171,7 млрд грн — внутрішні запозичення, а також 115,6 млрд грн — надходження від митних органів.

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Порівнюючи з аналогічним періодом до повномасштабного вторгнення у 2021 р., надходження зросли в 2,3 раза. Крім того, суттєво відрізняється їх структура. Зокрема, у загальному обсязі надходжень за 4 місяці 2021 року зовнішні ресурси становили лише 7,1%, а внутрішні - 92,9%.

«Поки триває війна, неможливо забезпечити наповнення державного бюджету переважно за рахунок внутрішніх ресурсів, тому бюджетна підтримка від міжнародних партнерів наразі є дуже важливою і необхідною», — наголосила народна депутатка Роксолана Підласа.

Нагадаємо, за січень-квітень державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 252,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 310,3 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-квітень 2023 року дефіциту 560,1 млрд гривень.

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Укрінформ За матеріалами:

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