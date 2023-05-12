За січень-квітень до держбюджету надійшло 1,15 трильйона гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За січень-квітень до держбюджету надійшло 1,15 трильйона гривень

Казна та Політика
24
За січень-квітень до держбюджету надійшло 1,15 трильйона гривень
За січень-квітень до держбюджету надійшло 1,15 трильйона гривень
За перші 4 місяці 2023 року надходження загального фонду державного бюджету становили 1,15 трлн грн. З них зовнішні джерела — 604,69 млрд грн, а внутрішні - 548,15 млрд грн.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
Найбільшими джерелами надходжень стали зовнішні запозичення — 425,2 млрд грн, 198,1 млрд грн — це податкові надходження, 179,5 млрд грн — гранти та інша міжнародна допомога, 171,7 млрд грн — внутрішні запозичення, а також 115,6 млрд грн — надходження від митних органів.
Читайте також
Порівнюючи з аналогічним періодом до повномасштабного вторгнення у 2021 р., надходження зросли в 2,3 раза. Крім того, суттєво відрізняється їх структура. Зокрема, у загальному обсязі надходжень за 4 місяці 2021 року зовнішні ресурси становили лише 7,1%, а внутрішні - 92,9%.
Місце для вашої реклами
«Поки триває війна, неможливо забезпечити наповнення державного бюджету переважно за рахунок внутрішніх ресурсів, тому бюджетна підтримка від міжнародних партнерів наразі є дуже важливою і необхідною», — наголосила народна депутатка Роксолана Підласа.
Нагадаємо, за січень-квітень державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 252,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 310,3 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-квітень 2023 року дефіциту 560,1 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.