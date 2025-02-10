За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд — Finance.ua
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За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд

Казна та Політика
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За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували — на $3,2 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів.
За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2025 році склало 0,49 дол/кг.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
  • Китай — $1,4 млрд,
  • Польща — $487 млн
  • Туреччина — $389 млн.
Експортували з України найбільше:
до Польщі — на $352 млн,
Італії — на $205 млн,
Іспанії — на $202 млн.
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За матеріалами:
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