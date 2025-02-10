За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд — Finance.ua

За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували — на $3,2 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2025 році склало 0,49 дол/кг.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $1,4 млрд,
- Польща — $487 млн
- Туреччина — $389 млн.
Експортували з України найбільше:
до Польщі — на $352 млн,
Італії — на $205 млн,
Іспанії — на $202 млн.
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.
Вибрати картку
Поділитися новиною