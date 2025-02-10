За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд — Finance.ua

За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд

Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували — на $3,2 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2025 році склало 0,49 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $1,4 млрд,

Польща — $487 млн

Туреччина — $389 млн.

Експортували з України найбільше:

до Польщі — на $352 млн,

Італії — на $205 млн,

Іспанії — на $202 млн.

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