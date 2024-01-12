За шість років кількість роботів на підприємствах зросла вдвічі — Finance.ua

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За шість років кількість роботів на підприємствах зросла вдвічі

Технології&Авто
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За шість років кількість роботів на підприємствах зросла вдвічі
За шість років кількість роботів на підприємствах зросла вдвічі
Кількість роботів, що працювали у промислових секторах у 2022 році в усьому світі, сягнула рекордного показника в 3,9 мільйона. Середня щільність роботів також сягнула історичного максимуму — 151 робот на 10 тисяч співробітників, це більш ніж удвічі більше, ніж вимірювали лише 6 років тому.
Про це повідомляє The Robot Report.
За даними звіту Міжнародної федерації робототехніки (IFR), щільність діючих промислових роботів на 10 тис. працівників у країнах світу сягнула рекорду — 151 робот на 10 тис. людей.
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«Дані про щільність застосування роботів показують стан автоматизації в усьому світі та дозволяють нам порівнювати регіони та країни. Швидкість впровадження робототехніки на підприємствах у всьому світі вражає: нова глобальна середня щільність роботів сягнула історичного максимуму — 151 робот на 10 тис. співробітників — це більш ніж удвічі більше, ніж вимірювали лише шість років тому», — зазначила президентка IFR Марина Білл.
За даними IFR, у 2022 році Південна Корея була найбільш автоматизованою країною за кількістю роботів. Щільність застосування роботів у країні становила 1 012 роботів на 10 тис. співробітників. Робототехнічна промисловість Південної Кореї все ще розвивається. Починаючи з 2017 року, щільність застосування роботів збільшується у середньому на 6% щороку.
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Услід за Південною Кореєю йде Сінгапур з 730 одиницями на 10 тис. співробітників.
У 2022 році Німеччина була третьою найбільш автоматизованою країною з 415 роботами на 10 тис. працівників.
За матеріалами:
Укрінформ
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