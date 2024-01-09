Samsung представила оновлену версію домашнього робота Ballie: тепер в нього є проєктор (відео) — Finance.ua

Samsung представила оновлену версію домашнього робота Ballie: тепер в нього є проєктор (відео) Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

Samsung представила оновлену версію домашнього робота Ballie: тепер в нього є проєктор (відео)

Фахівці південнокорейської компанії Samsung представили оновлену версію домашнього робота Ballie, який поповнився великою кількістю нових функцій, що базуються на алгоритмах штучного інтелекту. Роботизованого вихованця презентували на заході CES 2024.

У продемонстрованому розробниками відео вони показали одну з найновіших можливостей — тепер робот може виступати проєктором. При цьому проєктувати зображення він здатний на будь-які поверхні: стіну, підлогу і навіть стелю.

Так, наприклад, Ballie, слідуючи за своїм власником, зможе швидко вивести картинку, якщо хтось намагається зв’язатися з користувачем за допомогою відеодзвінка. У компанії заявили, що робот автоматично налаштовує фокус картинки в залежності від того, наскільки далеко знаходиться область проєктування.

«Це перший у світі проектор, який автоматично визначає положення особи користувача у просторі, щоб виставити оптимальний кут проектування», — доповнили розробники.

Крім того, робот Ballie виконує велику кількість інших завдань. Він може включати та вимикати світло, працювати з побутовою технікою і навіть годувати тварин, якщо вони є. Коли треба створити романтичну атмосферу, робот зробить зі стелі зоряне небо.

На жаль, Samsung показала лише відео. Жодної додаткової інформації представники компанії не поділилися. Залишається сподівається, що найближчим часом вони виправлять цю ситуацію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.