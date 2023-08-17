За рік малина подешевшала на 30% — Finance.ua

За рік малина подешевшала на 30% Сьогодні 05:09 — Особисті фінанси

За рік малина подешевшала на 30%

Ціни на малину цього тижня знизилися в середньому на 20% до 50−90 гривень/кг порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

«Помітне зниження цін на цю ягоду виробники пов’язують зі збільшенням пропозиції малини ремонтантних сортів з місцевих господарств. Попереднього тижня пропозиція малини на українському ринку була доволі обмеженою, і ціни в цьому сегменті зростали кілька тижнів поспіль. Цього тижня вже практично всі виробники узялися до збирання врожаю цієї ягоди, внаслідок чого пропозиція малини на ринку збільшилася, а ціни почали знижуватися», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відпускні ціни на малину в Україні вже в середньому на 30% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті в міру зростання пропозиції малини з місцевих господарств.

Ціни на кавуни впали нижче рівня минулого року.

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